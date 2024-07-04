Прогоняйте ежей с участков!: как избежать проблем с ежами на даче

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Специалисты советуют прогонять ежей с участков

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Зоосфера

Ежи полезны для сада, так как они питаются насекомыми-вредителями. Однако эксперты советуют не привлекать этих млекопитающих на свой участок, сообщает "БелНовости".

Специалисты советуют прогонять ежей с участков
Фото: Wikipedia by Yuriy75, CC BY-SA 3.0

По мнению специалистов, здоровые ежи редко появляются на огороде. Однако больные бешенством животные могут заходить на участок. Кроме бешенства, еж, укусивший человека, может передать такие болезни, как герпес, туляремия и лептоспироз. Кроме того, эти млекопитающие могут переносить иксодовых клещей.

Ранее депутат Госдумы Н. Чаплин предложил установить отпугиватели на даче, чтобы защитить её от диких животных. Он также отметил, что следует избегать оставления остатков пищи и других запахов, которые могут привлечь животных, и не кормить их, чтобы не привлекать больше животных.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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