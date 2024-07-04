Зоолог перечислил опасных животных, которых можно встретить в Крыму

Зоолог назвал опасных животных, встречающихся в Крыму

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Иванов назвал опасных животных, которые встречаются в Крыму.

Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 2.5

Летом посетителям полуострова следует быть осторожными с сколопендрой, гадюкой и пауком-каракуртом, сообщил эксперт в интервью для "Крым 24".

"Но самым опасным является каракурт. Этот паук обитает в степном Крыму, но в последнее время его можно встретить и в предгорной зоне", — отметил Иванов.

По мнению ученого, после укуса сколопендры или гадюки следует тщательно дезинфицировать рану, обработать и наложить повязку.

"После укуса каракурта необходимо обратиться к врачу", — подчеркнул зоолог.