Срочно: в Люберцах серийный зоофил охотится на котят – все подробности!

Зоозащитник рассказал о возможном местожительстве серийного зоофила из Люберец

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Люберцах, на улице Южная дом 10 может проживать серийный зоофил, который избивал и насиловал котят. Об этом сообщил директор Фонда защиты животных Fondanimals и координатор Совета зоозащитных сил Павел Шидловский.

Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0

"Кадры однозначно подтверждают место и время преступления — это подъезд № 1 дома 10 на улице Южной, около двух часов ночи. Учитывая отсутствие травм от падения с большой высоты, котенка могли выбросить из окна с первого по пятый этаж. Всего в доме восемь этажей. Вероятность того, что котенка принесли туда, а не выбросили из окна, минимальна", — отметил Шидловский.

Он призвал жителей быть осторожными и не позволять детям гулять одним в вечернее время, пока преступник не найден. Шидловский подчеркнул важность объединения усилий волонтеров и правоохранительных органов для поимки живодера, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".