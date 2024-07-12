Узнайте, почему эти животные особенные: 13 секретов домашних питомцев

Любопытные факты о домашних животных

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние питомцы всегда находятся рядом с нами, но мы знаем о них далеко не все.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, PDM

Интересные факты о наших любимцах:

Нос собаки уникален, как отпечатки пальцев у человека. По рисунку на носу можно идентифицировать каждую собаку. Кошки мяукают, когда им скучно и они хотят внимания. Собаки слышат в 10 раз лучше людей. Не все собаки добродушны: некоторые породы могут быть опасны для людей и окружающих из-за плохого контроля агрессии. Эксперты не могут определить, кто популярнее — кошки или собаки. Они делят первое место поровну. Ученые считают, что первым домашним животным был волк, которого человек приручил и одомашнил. Все современные собаки произошли от него. Охотники за трюфелями часто используют свиней в качестве помощников. Лошади могут узнавать друг друга даже по изображениям. Домашние кролики могут видеть, что происходит за их спиной, не поворачивая головы. Коренные жители Южной Америки начали разводить морских свинок тысячи лет назад, но не для забавы, а ради мяса. Крысы очень разборчивы в еде и не станут есть пищу, если в ней есть даже небольшое количество яда. Несмотря на родство с лошадьми, зебры не поддаются одомашниванию. Люди вывели гибрид, который более лоялен к человеку. Только самки уток издают их знаменитые звуки, самцы не способны крякать.