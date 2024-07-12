Узнайте, почему эти животные особенные: 13 секретов домашних питомцев
Любопытные факты о домашних животных
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Домашние питомцы всегда находятся рядом с нами, но мы знаем о них далеко не все.
Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, PDM
Интересные факты о наших любимцах:
- Нос собаки уникален, как отпечатки пальцев у человека. По рисунку на носу можно идентифицировать каждую собаку.
- Кошки мяукают, когда им скучно и они хотят внимания.
- Собаки слышат в 10 раз лучше людей.
- Не все собаки добродушны: некоторые породы могут быть опасны для людей и окружающих из-за плохого контроля агрессии.
- Эксперты не могут определить, кто популярнее — кошки или собаки. Они делят первое место поровну.
- Ученые считают, что первым домашним животным был волк, которого человек приручил и одомашнил. Все современные собаки произошли от него.
- Охотники за трюфелями часто используют свиней в качестве помощников.
- Лошади могут узнавать друг друга даже по изображениям.
- Домашние кролики могут видеть, что происходит за их спиной, не поворачивая головы.
- Коренные жители Южной Америки начали разводить морских свинок тысячи лет назад, но не для забавы, а ради мяса.
- Крысы очень разборчивы в еде и не станут есть пищу, если в ней есть даже небольшое количество яда.
- Несмотря на родство с лошадьми, зебры не поддаются одомашниванию. Люди вывели гибрид, который более лоялен к человеку.
- Только самки уток издают их знаменитые звуки, самцы не способны крякать.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.