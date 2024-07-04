Если кошка сильно линяет: что советуют специалисты

Ветеринары рассказали, почему кошка сильно линяет

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы домашних животных хорошо осведомлены о процессе линьки, но если у кошки линька затягивается или начинается в необычное время года, рекомендуется обратиться к ветеринару.

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Это может быть связано с недостатком витаминов и микроэлементов у питомца или быть следствием заболевания.

Линька у кошек часто бывает сезонной и естественной. Она обычно происходит весной, иногда — осенью, а также после беременности и родов, объясняет эксперт по грумингу кошек Надежда Румянцева.

Если линька у кошки постоянная, это может свидетельствовать о неправильном уходе или ошибках при купании. При купании кошек необходимо использовать специальные шампуни, а не продукты для людей или собак, так как кошки чувствительны к эфирным маслам. Климатические условия также могут повлиять на процесс линьки, особенно сухой воздух в помещении зимой или использование кондиционера летом.

Рекомендации по уходу:

Хорошо помыть кошку и вычесать омертвевшую шерсть.

В период активной линьки купать питомца каждые 7-14 дней в зависимости от породы.

Перед купанием следует тщательно вычесать кошку и использовать специальные шампуни для глубокой очистки, а затем обычный шампунь и кондиционер.

Соблюдение подобного ухода с интервалом в 1-2 месяца может значительно улучшить состояние шерсти и обеспечить кошке ухоженный внешний вид.