Если кошка сильно линяет: что советуют специалисты

Владельцы домашних животных хорошо осведомлены о процессе линьки, но если у кошки линька затягивается или начинается в необычное время года, рекомендуется обратиться к ветеринару.
Это может быть связано с недостатком витаминов и микроэлементов у питомца или быть следствием заболевания.
Линька у кошек часто бывает сезонной и естественной. Она обычно происходит весной, иногда — осенью, а также после беременности и родов, объясняет эксперт по грумингу кошек Надежда Румянцева.
Если линька у кошки постоянная, это может свидетельствовать о неправильном уходе или ошибках при купании. При купании кошек необходимо использовать специальные шампуни, а не продукты для людей или собак, так как кошки чувствительны к эфирным маслам. Климатические условия также могут повлиять на процесс линьки, особенно сухой воздух в помещении зимой или использование кондиционера летом.
Рекомендации по уходу:
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