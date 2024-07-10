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5 неочевидных причин, почему ваша собака дёргается во сне

Почему собака сильно дёргается во сне: специалисты выделяют 6 причин

0:54
Зоосфера » Собаки

Скорее всего, питомцу снятся хорошие или интересные сны — ведь даже люди во сне подёргиваются. Но если подойти к этому вопросу серьёзно, подёргивания могут быть вызваны различными причинами. Некоторые из них могут быть довольно неприятными.

Почему собака сильно дёргается во сне: специалисты выделяют 6 причин
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Вот несколько возможных объяснений:

  • Развитие, связанное с ростом: ваш питомец растёт и ему необходимо больше активности.
  • Тревожное расстройство: если собаку напугали, ей могут сниться кошмары, связанные с погонями.
  • Внешние раздражители: громкая музыка, фейерверки, гроза или незнакомые люди в квартире могут вызывать подёргивания.
  • Проблемы со здоровьем: подёргивания могут быть симптомом эпилепсии, диабета или артрита.
  • Скованность мышц: возможно, собака давно не выходила на улицу или была малоактивна в течение дня.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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