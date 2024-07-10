5 неочевидных причин, почему ваша собака дёргается во сне

Почему собака сильно дёргается во сне: специалисты выделяют 6 причин

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Скорее всего, питомцу снятся хорошие или интересные сны — ведь даже люди во сне подёргиваются. Но если подойти к этому вопросу серьёзно, подёргивания могут быть вызваны различными причинами. Некоторые из них могут быть довольно неприятными.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Вот несколько возможных объяснений:

Развитие, связанное с ростом : ваш питомец растёт и ему необходимо больше активности.

: ваш питомец растёт и ему необходимо больше активности. Тревожное расстройство : если собаку напугали, ей могут сниться кошмары, связанные с погонями.

: если собаку напугали, ей могут сниться кошмары, связанные с погонями. Внешние раздражители : громкая музыка, фейерверки, гроза или незнакомые люди в квартире могут вызывать подёргивания.

: громкая музыка, фейерверки, гроза или незнакомые люди в квартире могут вызывать подёргивания. Проблемы со здоровьем : подёргивания могут быть симптомом эпилепсии, диабета или артрита.

: подёргивания могут быть симптомом эпилепсии, диабета или артрита. Скованность мышц: возможно, собака давно не выходила на улицу или была малоактивна в течение дня.