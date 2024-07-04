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Правда ли, что с собакой нужно гулять именно рано утром: истина режет глаза

Кинологи рассказали, нужно ли гулять с собакой утром

1:38
Зоосфера » Собаки

Когда дети просят у родителей завести собаку, те часто задают вопрос: готов ли ребенок вставать рано утром, чтобы выгуливать питомца.

Кинологи рассказали, нужно ли гулять с собакой утром
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

С учетом того, что между прогулками собаки должно проходить не более 12 часов, трудно понять, почему многие собаководы готовы выходить на прогулку ни свет ни заря.

Давайте разберемся, какие плюсы и минусы есть у раннего выгула собак и насколько это необходимо.

Преимущества

Во-первых, горожане знают, что ранним утром улицы города свежи и тихи. Воздух еще чист, и собака может спокойно побегать.

Во-вторых, собака не будет пугаться шума транспорта, а хозяин не будет волноваться, что пес напугает кого-то, особенно если это крупная порода. Физические нагрузки в это время полезны как для собаки, так и для ее владельца.

В-третьих, ранняя прогулка оставляет больше времени на планирование дня. Можно успеть сделать многое, сохраняя при этом бодрость.

Недостатки

Только жаворонкам легко вставать рано утром, особенно в холодное время года, когда хочется продлить время сна хотя бы на несколько минут.

Кроме того, у собаки может быть свой биологический ритм, и ранняя прогулка ей может не понравиться.

Более того, пес может не успеть сделать все необходимые дела, так как время еще не пришло.

Вывод

Чтобы выбрать подходящий режим прогулок, нужно учитывать характер, темперамент и повадки собаки. Поэтому нет необходимости приучать собаку к раннему выгулу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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