В какие 3 стереотипа о собаках многие продолжают верить: вы не являетесь исключением

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Кинологи назвали 3 стереотипа про собак

Зоосфера » Собаки

Собака является одним из самых преданных спутников человека, с которым мы выстраиваем отношения на протяжении тысячелетий.

Кинологи назвали 3 стереотипа про собак
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Однако это не означает, что мы полностью понимаем наших питомцев.

Часто мы верим в устоявшиеся мифы, которые давно пора развеять.

Какие стереотипы о собаках наиболее распространены?

Собака выбирает одного хозяина на всю жизнь и хранит ему верность

Этот миф имеет под собой исторические основания, вдохновившие множество фильмов и книг. Однако такие случаи верности редки и скорее исключение. Большинство собак умны и адаптивны, и могут быстро привыкнуть к новым условиям и владельцу, отмечают эксперты.

Собаки не чувствуют холода

Этот миф может привести к серьезным проблемам со здоровьем у животных. Только собаки, выведенные в северных регионах с суровыми климатическими условиями, способны нормально переносить холод. Остальные же питомцы чувствительны к низким температурам и могут легко заболеть.

Животные не понимают, о чем мы говорим

Это заблуждение опровергнуто учеными. Оказалось, что каждая собака понимает значение как минимум нескольких сотен слов. Таким образом, собаки вполне могут понимать, о чем мы разговариваем между собой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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