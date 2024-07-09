Не делайте эту роковую ошибку с вашим котенком: смотрите, когда его можно забирать

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В каком возрасте можно брать котенка

1:06
Зоосфера » Кошки

Хотя маленькие котята выглядят очень милыми, не стоит спешить забирать их от мамы-кошки.

В каком возрасте можно брать котенка
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

Если у котят есть мать, рекомендуется оставить их с ней минимум до 10-11 недель (примерно 2,5 месяца), а лучше – до 12-23 недель (около 3 месяцев).

За это время у котенка сформируется иммунитет, он станет крепким и научится основам самостоятельной жизни от своей матери.

Котенок полностью взрослеет к 3-4 месяцам. Обычно к концу четвертого месяца мать перестает заботиться о своих котятах.

Котята крупных пород могут взрослеть дольше. Если вы хотите наблюдать за взрослением котенка с раннего возраста, попросите заводчика прислать фото и видео.

В противном случае, слишком рано отнятый от матери котенок может отставать в росте, иметь низкий иммунитет, трудности с приучением к лотку и сохранять сосательный рефлекс. Это лишь часть проблем, с которыми можно столкнуться, если котят рано отлучить от матери.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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