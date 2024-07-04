Какие породы кошек считаются самыми вредными: с ними справится не каждый

Эксперты назвали породы кошек, которые считаются самыми вредными

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире существует множество пород кошек, каждая из которых обладает уникальными особенностями и чертами характера. Однако некоторые из них могут быть особенно сложными в содержании, что делает уход за ними непростой задачей.

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из наиболее капризных пород кошек, их особенностями и причинами, по которым они могут стать трудными питомцами.

Чаузи

Чаузи — агрессивная порода с дикими корнями. Эти кошки преданны своему хозяину, но могут проявлять злопамятность и вредить вещам тех, кто их обидел.

Саванна

Саванна — роскошная порода, результат скрещивания домашнего кота и африканского сервала. Такие кошки часто проявляют недовольство, громко мяукают и шипят на окружающих. Из-за ревности их не рекомендуется оставлять с детьми или другими кошками.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — очаровательное существо, которое склонно проявлять охотничьи инстинкты как по отношению к грызунам, так и к людям и домашним животным. Эти кошки могут раздражаться из-за шума, вибраций и яркого света, и охотно выражают свои чувства окружающим.

Сиамская кошка

Сиамская кошка не терпит игнора и готова выражать недовольство мяуканьем и укусами. Она любит общение с хозяином, но относится с недоверием к незнакомым людям.