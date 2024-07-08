Неожиданные причины, почему ваша кошка забирается под одеяло — №4 шокирует

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Почему кошка стала часто прятаться под одеяло

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Зоосфера » Кошки

Поведение кошек может варьироваться, и порой сложно понять, почему они меняют свои привычки.

Почему кошка стала часто прятаться под одеяло
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Эксперты утверждают, что изменения в поведении всегда имеют причины, особенно если раньше кошка вела спокойный образ жизни.

Если ваша кошка всегда любила прятаться под одеялом, в этом нет ничего необычного. Однако, если она начала делать это недавно, стоит обратить на это внимание и разобраться в причинах.

Почему кошки прячутся под одеяло?

Вот четыре возможные причины:

  1. Стремление к безопасности: во время сна кошка уязвима, поэтому инстинктивно ищет укромное место.
  2. Потребность в тепле: это особенно актуально для короткошерстных пород.
  3. Потребность в контакте с хозяином: это объясняет случаи, когда кошка забирается под одеяло к человеку.
  4. Срочный поиск убежища: возможно, кошка недавно испугалась и ищет безопасное место.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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