Неожиданные причины, почему ваша кошка забирается под одеяло — №4 шокирует
Почему кошка стала часто прятаться под одеяло
0:57
Поведение кошек может варьироваться, и порой сложно понять, почему они меняют свои привычки.
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0
Эксперты утверждают, что изменения в поведении всегда имеют причины, особенно если раньше кошка вела спокойный образ жизни.
Если ваша кошка всегда любила прятаться под одеялом, в этом нет ничего необычного. Однако, если она начала делать это недавно, стоит обратить на это внимание и разобраться в причинах.
Почему кошки прячутся под одеяло?
Вот четыре возможные причины:
- Стремление к безопасности: во время сна кошка уязвима, поэтому инстинктивно ищет укромное место.
- Потребность в тепле: это особенно актуально для короткошерстных пород.
- Потребность в контакте с хозяином: это объясняет случаи, когда кошка забирается под одеяло к человеку.
- Срочный поиск убежища: возможно, кошка недавно испугалась и ищет безопасное место.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.