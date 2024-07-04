Почему люди заводят собак: самая неочевидная причина

Кинологи назвали неочевидную причину завести собаку

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака в доме — это не просто четвероногий компаньон. Ученые утверждают, что питомцы оказывают положительное влияние на самочувствие своих хозяев.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

Однако это далеко не единственная причина заводить собаку. Помимо общения, верности и регулярных прогулок, собаки дарят людям нечто более ценное.

Сегодня в обществе существует огромный спрос на безусловную любовь, которую люди зачастую не могут найти в отношениях с другими, даже с самыми близкими родственниками. Именно поэтому многие решаются завести собаку, объясняет кинолог Виталий Орлов в интервью журналу "Ветеринария и жизнь".

По мнению специалиста, собака, в отличие от человека, будет любить своего хозяина безусловно и не станет завидовать тому, что у соседского пса лучшие условия.

Собака будет предана хозяину вне зависимости от его настроения, так как у животного есть естественная потребность "отдавать себя". Взамен питомцу требуется лишь внимание.

Однако перед тем как завести собаку, кинолог советует тщательно изучить характер и особенности породы будущего питомца.

Также следует помнить, что даже в одном помете могут появиться щенки с совершенно разными характерами, нервной системой и уровнем интеллекта.