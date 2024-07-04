Какие аксессуары необходимы собаке: без каких-либо исключений

Кинологи назвали обязательные для собаки аксессуары

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Хотите порадовать своего питомца новинками и одновременно поднять себе настроение? Посмотрите на товары из нашего списка.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Уникальная одежда с эффектом "трехмерности"

Если ваш любимец любит привлекать внимание или вы активно делимся его фотографиями в соцсетях, обратите внимание на объемные трехмерные костюмы. Собачьи дизайнеры предлагают разнообразные образы: от пиратов и разбойников до фантастических персонажей. Эта одежда идеально подойдет для праздников и семейных мероприятий.

Стильные ретроочки

Ни один модный образ не полон без аксессуаров. Рекомендуем обратить внимание на стильные ретроочки для питомцев. Они не только дополнят общий наряд, но и выразят индивидуальность вашего пса. Широкая цветовая гамма поможет подобрать очки под любой окрас.

Выстреливатель для корма

Теперь, когда ваш питомец в новой модной одежде, пора подумать о его питании. Представляем устройство для подачи сухого корма, выглядящее как пистолет. Просто заправьте его кормом и нажмите на кнопку — ваша собака будет рада словить лакомство на лету, что также помогает ей оставаться в форме во время "охоты" за кормом.

Так что не стесняйтесь уделять внимание стильным новинкам для вашего питомца — это улучшит и его настроение, и ваше!