Какие аксессуары необходимы собаке: без каких-либо исключений

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1:27
Зоосфера » Собаки

Хотите порадовать своего питомца новинками и одновременно поднять себе настроение? Посмотрите на товары из нашего списка.

Кинологи назвали обязательные для собаки аксессуары
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Уникальная одежда с эффектом "трехмерности"

Если ваш любимец любит привлекать внимание или вы активно делимся его фотографиями в соцсетях, обратите внимание на объемные трехмерные костюмы. Собачьи дизайнеры предлагают разнообразные образы: от пиратов и разбойников до фантастических персонажей. Эта одежда идеально подойдет для праздников и семейных мероприятий.

Стильные ретроочки

Ни один модный образ не полон без аксессуаров. Рекомендуем обратить внимание на стильные ретроочки для питомцев. Они не только дополнят общий наряд, но и выразят индивидуальность вашего пса. Широкая цветовая гамма поможет подобрать очки под любой окрас.

Выстреливатель для корма

Теперь, когда ваш питомец в новой модной одежде, пора подумать о его питании. Представляем устройство для подачи сухого корма, выглядящее как пистолет. Просто заправьте его кормом и нажмите на кнопку — ваша собака будет рада словить лакомство на лету, что также помогает ей оставаться в форме во время "охоты" за кормом.

Так что не стесняйтесь уделять внимание стильным новинкам для вашего питомца — это улучшит и его настроение, и ваше!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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