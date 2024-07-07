Мир в цвете: какие секреты хранит зрение вашей собаки

Каким видят мир собаки? Собачий мир вовсе не чёрно-белый

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Долгое время считалось, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах, но современные исследования это опровергают.

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Становится все яснее, что это утверждение — околонаучный миф. Эксперты объяснили, насколько острое зрение у собак и какие цвета они различают.

Миф

Последние исследования показали, что в сетчатке собачьих глаз есть два типа колбочек.

Это позволяет собакам хорошо различать синий и желтый цвета, а также их оттенки. Таким образом, мир для собак далеко не чёрно-белый, как считалось ранее.

Острота зрения

Собаки лучше всего видят при низкой освещённости, у них широкий угол обзора и развито периферическое зрение, что позволяет им быстро реагировать и отслеживать объекты. Их глаза чувствительны к ультрафиолету, что указывает на способность различать более широкую цветовую гамму.

Обоняние

Недостатки в восприятии цвета и низкую остроту зрения собаки компенсируют обонянием. В мозге собак формируется прочная связь между образом предмета и его запахом или вкусом, что делает их восприятие мира гораздо богаче, чем думают люди.