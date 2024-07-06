Как развлечь вашего питомца: советы, которые спасут ваш дом от разрушения

Кому-то это может показаться удивительным, но домашние кошки тоже могут испытывать скуку, и не только тогда, когда хозяева на работе.
Иногда кот скучает, а владелец этого не замечает или не понимает, насколько однообразной может быть жизнь питомца. Вот несколько советов, которые помогут развеселить животное.
Деструктивное поведение
Если кошке скучно, она начнет развлекать себя самостоятельно и всеми способами привлекать к себе внимание. Если ваш кот что-то крушит, портит мебель и занавески, нарушает спокойствие и хулиганит, стоит задуматься о его досуге.
Уход за собой
От скуки питомцы могут начать чрезмерно заботиться о себе, что иногда приводит к раздражениям и воспалениям кожи и шерсти. Однако это также может быть признаком проблем со здоровьем.
Постоянный сон
Кошки и так проводят значительную часть времени во сне. Но если ваш питомец спит более 15-16 часов в сутки, это может быть тревожным сигналом. Также стоит обратить внимание, если кошка начинает заедать депрессию или утрачивает интерес к новым предметам.
Как исправить ситуацию
Попробуйте проводить больше времени с вашим котом, заведите второго питомца, начните играть с ним и приобретите когтеточки и домики, где кошка сможет лазить и прятаться. Обязательно оставьте место на окне, чтобы животное могло наблюдать за происходящим на улице, и купите интерактивные игрушки.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.