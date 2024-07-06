Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарик Адреасян заявил, что для молодёжи необходимо снимать ремейки известных фильмов
Названа главная проблема водителей после ДТП
Как выбрать аромат для снятия стресса и повышения уверенности
Рэпер Джастин Бибер выступил в Индии на свадьбе миллиардеров за 10 млн долларов
Задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай
Валерий Меладзе обратился к Отару Кушанашвили и пообещал выпить за его здоровье
Раскрыта миграционная история астероидов в поясе между Марсом и Юпитером
Как накачать большую спину
Советы, как избавиться от жирности волос
Как развлечь вашего питомца: советы, которые спасут ваш дом от разрушения

Как понять, что кошке скучно: верные признаки

1:33
Зоосфера » Кошки

Кому-то это может показаться удивительным, но домашние кошки тоже могут испытывать скуку, и не только тогда, когда хозяева на работе.

Как понять, что кошке скучно: верные признаки
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Иногда кот скучает, а владелец этого не замечает или не понимает, насколько однообразной может быть жизнь питомца. Вот несколько советов, которые помогут развеселить животное.

Деструктивное поведение

Если кошке скучно, она начнет развлекать себя самостоятельно и всеми способами привлекать к себе внимание. Если ваш кот что-то крушит, портит мебель и занавески, нарушает спокойствие и хулиганит, стоит задуматься о его досуге.

Уход за собой

От скуки питомцы могут начать чрезмерно заботиться о себе, что иногда приводит к раздражениям и воспалениям кожи и шерсти. Однако это также может быть признаком проблем со здоровьем.

Постоянный сон

Кошки и так проводят значительную часть времени во сне. Но если ваш питомец спит более 15-16 часов в сутки, это может быть тревожным сигналом. Также стоит обратить внимание, если кошка начинает заедать депрессию или утрачивает интерес к новым предметам.

Как исправить ситуацию

Попробуйте проводить больше времени с вашим котом, заведите второго питомца, начните играть с ним и приобретите когтеточки и домики, где кошка сможет лазить и прятаться. Обязательно оставьте место на окне, чтобы животное могло наблюдать за происходящим на улице, и купите интерактивные игрушки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Валерий Меладзе обратился к Отару Кушанашвили и пообещал выпить за его здоровье
Раскрыта миграционная история астероидов в поясе между Марсом и Юпитером
Как накачать большую спину
Советы, как избавиться от жирности волос
Netflix отменил разработку сериала по Horizon Zero Dawn
Саша Стоун в шоу "Выжить в Дубае": откровения и конфликты
Как заменить кондиционер морозильной камерой
Вредные компоненты в косметике: советы экспертов для здоровой кожи
Что происходит с двигателем, если масло не темнеет
Новый курортный рай Эль-Аламейн взрывает интерес туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников