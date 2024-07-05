Секретные чемпионы скорости: эти породы собак могут обогнать вашу машину

Какие породы собак самые быстрые: полезная информация для тех, кто выбирает питомца

Средняя скорость бега собак составляет примерно 10-15 км/ч, но есть породы, способные на более высокие скорости.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner, CC BY 3.0

Английская борзая (грейхаунд)

Грейхаунд — это порода с благородной внешностью и высоким интеллектом, изначально выведенная для преследования добычи на коротких дистанциях. Благодаря высокому росту и небольшому весу, эти собаки легко догоняют и обгоняют зайцев.

Афганская борзая

Афганская борзая — порода, выведенная для охоты на барсов, волков и антилоп. Высокий рост (до 74 см) и небольшой вес (до 30 кг) позволяют ей эффективно преследовать добычу. Отличительной чертой этой породы является длинная шелковистая шерсть. Афганская борзая способна развивать скорость до 60 км/ч.

Салюки

Салюки — редкая порода собак, известная еще со времен Древнего Египта, где они использовались для охоты на зайцев, лисиц и газелей. Благодаря крепким длинным ногам и небольшому весу, они могут развивать скорость до 65 км/ч. Салюки могут преодолевать большие расстояния в погоне за добычей, часто обгоняя диких животных.

Венгерская выжла

Венгерская выжла — одна из самых быстрых охотничьих пород, родом из Венгрии. Она обладает крепким телосложением и гладкой шерстью медного или коричневого окраса. Выжла способна развивать скорость до 64 км/ч и является отличным охотником.

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьер, происходящий из Великобритании, является отличной охотничьей собакой благодаря своей выносливости и темпераменту. Эта порода способна развивать скорость от 55 до 61 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире.