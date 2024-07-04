Секреты спокойствия: как избежать паники у собаки при приходе гостей

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Как подготовить собаку к визиту гостей

1:17
Зоосфера » Собаки

Кошки при визите гостей и незнакомцев стараются спрятаться в укромное место, чтобы их не тревожили.

Как подготовить собаку к визиту гостей
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Собаки ведут себя иначе. В зависимости от породы, визит гостей может вызвать у собаки стресс или панику. Поэтому необходимо заранее подготовить пса к приходу посторонних людей.

"Не требуется обучать собаку воспринимать ваших гостей как членов семьи. Достаточно отработать нейтральное поведение, чтобы всем было комфортно", — сказал в интервью МИА "Россия сегодня" глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Собака может бурно реагировать на визит гостей, испугаться или даже писаться от радости.

Любое ненормальное поведение питомца должно пресекаться. Гостей также следует попросить не позволять собаке прыгать на них и не разговаривать с ней эмоционально.

Важно, чтобы пёс выполнял простые команды, такие как "сидеть" или "лежать", при визите незнакомцев.

Если пёс боится, его нужно отвести в тихое место и не беспокоить до тех пор, пока он сам не проявит интерес. Помните, что собаки не переносят контактов с выпившими людьми, что может привести к агрессивному поведению питомца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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