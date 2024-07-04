Кошачьи фобии: 5 вещей, которых больше всего боятся кошки

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Кошки боятся громких звуков, воды и чужаков

1:19
Зоосфера

Кошки, как и люди, могут испытывать страхи и тревоги. Эти животные обладают очень чувствительным слухом, поэтому громкие звуки могут вызвать у них сильный дискомфорт.

Кошки боятся громких звуков, воды и чужаков
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, CC BY-SA 4.0

Они часто боятся салюта, пылесоса, строительных инструментов или грозы. В таких случаях кошка может убежать и даже проявить агрессию: поцарапать или укусить хозяина.

Кошки — независимые животные, поэтому они могут испытывать беспокойство при появлении незнакомых людей в доме. Особенно если к ним лезут погладить или потискать.

Коты считают свою территорию и всё, что на ней находится, своей собственностью. Поэтому появление другого животного также может вызвать у них страх и стать причиной бегства или наоборот — нападения на чужака.

Кошки любят привычный порядок вещей. Изменения в их режиме или даже перестановка мебели тоже могут вызвать у них стресс.

Ну и, конечно, большинство кошачьих не любят воду и избегают контакта с ней. Однако есть и те, кто с удовольствием играет с водой из-под крана, а некоторые породы, например, мейн-куны и вовсе обожают купаться.

Ранее Правда.ру писала, что в мире набирает популярность экзотический питомец — бинтуронг.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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