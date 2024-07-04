Кошачьи фобии: 5 вещей, которых больше всего боятся кошки

Кошки, как и люди, могут испытывать страхи и тревоги. Эти животные обладают очень чувствительным слухом, поэтому громкие звуки могут вызвать у них сильный дискомфорт.
Они часто боятся салюта, пылесоса, строительных инструментов или грозы. В таких случаях кошка может убежать и даже проявить агрессию: поцарапать или укусить хозяина.
Кошки — независимые животные, поэтому они могут испытывать беспокойство при появлении незнакомых людей в доме. Особенно если к ним лезут погладить или потискать.
Коты считают свою территорию и всё, что на ней находится, своей собственностью. Поэтому появление другого животного также может вызвать у них страх и стать причиной бегства или наоборот — нападения на чужака.
Кошки любят привычный порядок вещей. Изменения в их режиме или даже перестановка мебели тоже могут вызвать у них стресс.
Ну и, конечно, большинство кошачьих не любят воду и избегают контакта с ней. Однако есть и те, кто с удовольствием играет с водой из-под крана, а некоторые породы, например, мейн-куны и вовсе обожают купаться.
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