Муравьиная хирургия: насекомые способны ампутировать ноги раненым товарищам

Муравьи ампутируют травмированные ноги ради спасения жизни

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Муравьи — самые эволюционно продвинутые насекомые в плане поведения, экологии и физиологии. Их семьи представляют собой сложные социальные группы с развитыми системами коммуникации и разделением труда.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Исследователи обнаружили, что среди них есть даже медики, способные проводить хирургические операции. Флоридские древесные муравьи лечат товарищей с травмами ног, очищая раны и принимая решение об ампутации. Причём выживаемость раненых муравьёв после такой операции составляет около 95%.

Биологи пришли к выводу, что муравьи оценивают риск заражения при обследовании ран. Особенно в случае инфицирования бедренной кости, в которой в большом объёме циркулирует кровь и может разнести инфекцию. Её в большинстве случаев ампутируют.

А вот раны на голени они чаще всего просто тщательно прочищают, чтобы ограничить вероятность сепсиса.

Пока это единственный случай в природе, когда сложную медицинскую процедуру проводят не люди.

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