Чёрно-белый мир?: собаки видят то, что не доступно человеческому глазу

Собаки видят окружающий мир в сине-жёлтом цвете

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует распространённое мнение, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах. Однако это не так.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

У наших четвероногих друзей дихроматическое зрение, то есть они различают оттенки синего и жёлтого. Это не так уж и мало, если учесть, что люди видят мир в трёх основных цветах — красном, зелёном и синем. Впрочем, учёные предполагают, что собаки могут видеть и ультрафиолетовый свет. Сейчас на эту тему проводятся исследования.

Зато природа щедро компенсировала собакам их особенность. В сетчатке глаза собаки много чувствительных к слабому освещению палочкообразных клеток. Это позволяет им различать предметы и движение почти в полной темноте.

За сетчаткой глаза собаки есть особый светоотражающий слой — тапетум. Он действует как усилитель света и тоже помогает им видеть в темноте. Именно из-за тапетума собачьи глаза светятся во тьме при свете фонарика или фар.

Ранее Правда.ру писала, что кинолог Константин Карапетьянц призвал отказаться от активных игр с собаками в жару.