Чёрно-белый мир?: собаки видят то, что не доступно человеческому глазу

Существует распространённое мнение, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах. Однако это не так.
У наших четвероногих друзей дихроматическое зрение, то есть они различают оттенки синего и жёлтого. Это не так уж и мало, если учесть, что люди видят мир в трёх основных цветах — красном, зелёном и синем. Впрочем, учёные предполагают, что собаки могут видеть и ультрафиолетовый свет. Сейчас на эту тему проводятся исследования.
Зато природа щедро компенсировала собакам их особенность. В сетчатке глаза собаки много чувствительных к слабому освещению палочкообразных клеток. Это позволяет им различать предметы и движение почти в полной темноте.
За сетчаткой глаза собаки есть особый светоотражающий слой — тапетум. Он действует как усилитель света и тоже помогает им видеть в темноте. Именно из-за тапетума собачьи глаза светятся во тьме при свете фонарика или фар.
Ранее Правда.ру писала, что кинолог Константин Карапетьянц призвал отказаться от активных игр с собаками в жару.