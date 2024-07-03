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Никаких игр и намордников: как ещё помочь собаке перенести аномальную жару

Кинолог Карапетьянц призвал отказаться от активных игр с собаками в жару

2:11
Зоосфера

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал о том, как обезопасить собак в жаркую погоду.

Кинолог Карапетьянц призвал отказаться от активных игр с собаками в жару
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

По словам эксперта, в отличие от людей, домашние собаки часто не имеют возможности действовать самостоятельно, поскольку всецело зависят от людей. Поэтому человек должен принять все необходимые меры, чтобы уберечь питомца от перегрева. В жару собаки легко могут получить тепловой удар.

Карапетьянц советует отказаться от активных игр с собаками в жаркие дни, даже если вам очень хочется. Ваш любимец всегда готов угодить вам, даже в ущерб себе, и это может привести к перегреву.

Что касается кошек, то они более независимы и сами выбирают как им вести себя в жару: мало передвигаются, спят или лежат в тёмных углах. Уличные коты прячутся в тени на сквозняке. Единственное, с чем нужно помочь кошке — это с водой. Как и у собаки, она всегда должна быть в свободном доступе.

Ни в коем случае не пытайте своего пушистого друга намордником в жару. У собак максимальное количество потовых желёз находится на языке. Под тугими ремнями она не сможет открыть пасть и высунуть язык, который так же, как и шерсть и уши является инструментом теплообмена. Собака может просто задохнуться и погибнуть.

Кстати, о шерсти. Многие думают, что стрижка к лету поможет питомцу справиться с жарой. Эксперт назвал это заблуждением, от которого нужно избавляться. Увлечение грумингом может нарушить природное препятствие, которое защищает животное от прямых солнечных лучей и перегрева.

И не заставляйте собаку есть в знойные летние дни, пока она сама не проголодается. Помните, что жара не способствует аппетиту. Предоставьте своему другу свободу в этом вопросе и не меняйте рацион: лишний стресс ему не нужен.

Ранее Правда.ру писала, что в мире набирает популярность экзотический питомец — медвекот.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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