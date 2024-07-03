Можно ли котам есть комнатные растения: это важно знать

Даже самые обычные комнатные растения могут быть опасны для кошек

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забота о домашних любимцах требует внимания и ответственности, поскольку питомцы склонны грызть то, что им может навредить. Даже обычные комнатные растения опасны для кошек и собак. Поэтому владельцам важно знать об этом.

Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0

Среди растений, которые могут навредить кошкам, можно выделить диффенбахию, аглаонему, алоказию, замиокулькас, каладиум, монстеру, филодендрон. Они в целом ядовиты и для людей. Но даже безопасные, лекарственные по своей природе растения могут быть опасными: герань, фиалки, лилии, орхидеи, кактусы и многие другие, если их опрыскивать химикатами от вредителей и поливать удобрениями.

Особенно это касается магазинных цветов, которые продавцы пичкают неизвестно чем для крепости и обильного цветения. Если ваш питомец нажуётся их листьями, цветками или стеблями, это может вызвать отравление, аллергию, язвы во рту, воспаление глаз и даже привести к потере зрения.

Но это не значит, что вам придётся отказаться от комнатных растений. Просто разместите горшки и кашпо в месте, куда ваш питомец не сможет добраться.

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