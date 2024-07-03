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В Новгороде нашли знаменитого кота из местного зоомагазина

В Новгороде нашли кота, которого помогал искать даже губернатор

2:02
Зоосфера

В Новгороде благополучно закончилась история поиска кота, сбежавшего из зоомагазина.

В Новгороде нашли кота, которого помогал искать даже губернатор
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

На пятый день поисков в областном центре обнаружили кота Макса. О его пропаже распространял информацию в личных соцсетях даже глава региона Андрей Никитин.

Макс, питомец и талисман новгородского магазина "Зоолог", потерялся 26 июня на улице Чудинцевой. По словам очевидцев, кота сбил велосипедист, после чего травмированный кот испугался и убежал во дворы.

28 июня к поискам кота присоединился Андрей Никитин, который сам приютил дома кошку. В своих сообщениях он рассказал историю Макса.

"Два года назад к зоомагазину на Чудинцева подкинули маленького, больного котенка. Работники вылечили его, пытались найти хозяев, но он так и остался жить у них. За это время милый пушистик стал не только помощником сотрудников, но и любимцем многих новгородцев. Макс — звезда телевидения и соцсетей. Друзья, давайте поможем его найти… Это лишь одна история, а таких по Новгородчине очень много. Отдельно спасибо и нашим зоозащитникам и ветеринарам, которые занимаются таким добрым делом!"

И вот, вчера вечером появилось сообщение, что Макс нашёлся. Нашли его две Сони девушки — подружки. Они нашли кота на той же улице Чудинцевой, кот спрятался под бетонными плитами, потому его и не сразу нашли. После осмотра оказалось, что тяжёлых травм коту причинено не было, он вполне здоров. 

"Сейчас он бодр и готов снова принимать гостей. Рад, что история оказалась со счастливым концом. Спасибо Соням и всем, кто откликнулся!", — подчеркнул Андрей Никитин.

Таким образом, пока на свете заботятся о котиках, силы добра очевидно сильнее тёмных сил зла. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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