Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом

Исследователи считают, что цвет шерсти кошки может многое рассказать о характере её владельца.
Сторонники восточных учений убеждены, что животные различных цветов излучают разные виды энергии.
Одни кошки могут стабилизировать финансовое благополучие, другие улучшают семейные отношения, а третьи оказывают положительное влияние на все аспекты жизни.
Давайте узнаем, какого цвета кошку лучше всего завести или чего ожидать от уже живущего питомца.
Рыжая кошка
Кошки с рыжей шерстью приносят в дом финансовую стабильность, так как их цвет ассоциируется с золотом. Такие питомцы способствуют удаче в поиске работы, деловых отношениях и защищают дом от финансовых потерь.
Черная кошка
Несмотря на суеверия, черные кошки — отличные семейные питомцы. Они оберегают домочадцев от сглаза, болезней и других невзгод, положительно влияя на все жизненные сферы. Если такая кошка сама пришла в ваш дом, это хороший знак, и её лучше приютить.
Белые (серые) кошки
Белые или серые кошки полезны, если у вас есть проблемы в отношениях или трудности в личной жизни. В домах с такими питомцами люди реже ссорятся, а если и ссорятся, то быстрее мирятся.
Разноцветные кошки
Разноцветные кошки считаются настоящим подарком судьбы. Владельцы трёхцветных кошек считаются самыми счастливыми и целеустремлёнными людьми. В Японии такие кошки пользуются особым почётом, а в старину их особенно ценили моряки.
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