Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом

Эксперты ответили, какого цвета кошку завести дома

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Исследователи считают, что цвет шерсти кошки может многое рассказать о характере её владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh, CC BY-SA 4.0

Сторонники восточных учений убеждены, что животные различных цветов излучают разные виды энергии.

Одни кошки могут стабилизировать финансовое благополучие, другие улучшают семейные отношения, а третьи оказывают положительное влияние на все аспекты жизни.

Давайте узнаем, какого цвета кошку лучше всего завести или чего ожидать от уже живущего питомца.

Рыжая кошка

Кошки с рыжей шерстью приносят в дом финансовую стабильность, так как их цвет ассоциируется с золотом. Такие питомцы способствуют удаче в поиске работы, деловых отношениях и защищают дом от финансовых потерь.

Черная кошка

Несмотря на суеверия, черные кошки — отличные семейные питомцы. Они оберегают домочадцев от сглаза, болезней и других невзгод, положительно влияя на все жизненные сферы. Если такая кошка сама пришла в ваш дом, это хороший знак, и её лучше приютить.

Белые (серые) кошки

Белые или серые кошки полезны, если у вас есть проблемы в отношениях или трудности в личной жизни. В домах с такими питомцами люди реже ссорятся, а если и ссорятся, то быстрее мирятся.

Разноцветные кошки

Разноцветные кошки считаются настоящим подарком судьбы. Владельцы трёхцветных кошек считаются самыми счастливыми и целеустремлёнными людьми. В Японии такие кошки пользуются особым почётом, а в старину их особенно ценили моряки.