Почему котов и кошек часто тошнит: любящие хозяева должны напрячься

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Ветеринары рассказали, почему кошек часто тошнит

1:26
Зоосфера » Кошки

Если вашу кошку или кота рвет несколько раз в месяц, это не является серьезной проблемой. Однако, если это происходит ежедневно, следует обратиться к ветеринару.

Ветеринары рассказали, почему кошек часто тошнит
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Причиной может быть скопившаяся в желудке шерсть, реже — токсичные вещества, а также нельзя исключать различные заболевания.

Эксперты выделяют основные причины рвоты у кошек и котов.

Во-первых, понаблюдайте за тем, как ваш питомец ест. Если он поглощает корм быстро или в больших количествах, возможно, он абсолютно здоров. Рвота в этом случае происходит из-за непереваренной пищи.

Во-вторых, аллергия на корм. Чаще всего это может быть вызвано говядиной, рыбой или курицей. В этом случае поможет только диета.

В-третьих, пищевое отравление. Токсины могут попасть в организм животного через лекарства для людей, чистящие средства, спреи или средства для борьбы с вредителями. Причиной также могут быть комнатные растения.

Заболевания. Воспалительные процессы в кишечнике могут вызывать рвоту, которая сопровождается снижением веса и диареей. Это могут быть гастрит, энтерит, колит, панкреатит, заболевания почек, диабет, гипертиреоз и другие болезни. Диагноз и лечение должен назначать только ветеринар.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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