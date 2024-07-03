Правда ли, что уличных кошек нельзя гладить: насколько это опасно

Уличные кошки могут быть очень ласковыми, особенно когда хотят получить еду.
Если животное дружелюбно и пытается установить контакт, стоит ли откликаться на его проявления привязанности?
Попробуем разобраться, стоит ли гладить уличных кошек и насколько это может быть опасно.
Сразу отметим, что бактерии и вирусы есть у всех животных, включая домашних, и неизвестно, у кого их больше.
Можно ли гладить уличную кошку?
Важно понимать, что зоонозные бактерии могут передаваться от животных к человеку и вызывать неприятные последствия. Эти болезни действительно могут быть переданы уличными кошками, если они лизнули руку, а потом человек почесал нос или прикоснулся к пище.
Кроме того, уличные кошки могут передать болезни через укусы и царапины. При взаимодействии с ними нужно быть особенно осторожными. Не делитесь с уличными котами едой и не касайтесь их лицом.
После каждого контакта с уличной кошкой тщательно мойте руки и лицо.
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