Правда ли, что уличных кошек нельзя гладить: насколько это опасно

Стало известно, можно ли гладить уличных кошек

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Уличные кошки могут быть очень ласковыми, особенно когда хотят получить еду.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Если животное дружелюбно и пытается установить контакт, стоит ли откликаться на его проявления привязанности?

Попробуем разобраться, стоит ли гладить уличных кошек и насколько это может быть опасно.

Сразу отметим, что бактерии и вирусы есть у всех животных, включая домашних, и неизвестно, у кого их больше.

Можно ли гладить уличную кошку?

Важно понимать, что зоонозные бактерии могут передаваться от животных к человеку и вызывать неприятные последствия. Эти болезни действительно могут быть переданы уличными кошками, если они лизнули руку, а потом человек почесал нос или прикоснулся к пище.

Кроме того, уличные кошки могут передать болезни через укусы и царапины. При взаимодействии с ними нужно быть особенно осторожными. Не делитесь с уличными котами едой и не касайтесь их лицом.

После каждого контакта с уличной кошкой тщательно мойте руки и лицо.