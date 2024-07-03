Вот как понять, что ваш котик действительно вас любит

Как быстро узнать, любит ли вас кошка: посмотрите на её хвост

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не стоит считать котов эгоистичными существами, которые не испытывают чувств к людям, живущим с ними в одном доме.

Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

На первый взгляд их поведение может показаться высокомерным и холодным.

Однако, пушистые четвероногие друзья вовсе не безразличны к нам. Многие кошки испытывают сильную эмоциональную привязанность к своим хозяевам.

Как понять, любит ли вас питомец? Очень просто, нужно обратить внимание на один признак.

Почему важно смотреть на хвост

Положение хвоста кота может многое рассказать о его эмоциях. Очень хорошим признаком является вертикально поднятый хвост.

Если хвост стоит вертикально и слегка подрагивает, это явный признак любви питомца к человеку, к которому он подошел.

Такое положение хвоста указывает на игривое настроение кошки, её дружелюбие, а также на уважение и доверие к хозяину.

Так что если вы периодически видите у своего питомца хвост "трубой", знайте — он вас обожает. А вот быстрое движение хвоста из стороны в сторону — плохой знак. Скорее всего, животное чем-то разозлено.