Вот как понять, что ваш котик действительно вас любит

Не стоит считать котов эгоистичными существами, которые не испытывают чувств к людям, живущим с ними в одном доме.
На первый взгляд их поведение может показаться высокомерным и холодным.
Однако, пушистые четвероногие друзья вовсе не безразличны к нам. Многие кошки испытывают сильную эмоциональную привязанность к своим хозяевам.
Как понять, любит ли вас питомец? Очень просто, нужно обратить внимание на один признак.
Почему важно смотреть на хвост
Положение хвоста кота может многое рассказать о его эмоциях. Очень хорошим признаком является вертикально поднятый хвост.
Если хвост стоит вертикально и слегка подрагивает, это явный признак любви питомца к человеку, к которому он подошел.
Такое положение хвоста указывает на игривое настроение кошки, её дружелюбие, а также на уважение и доверие к хозяину.
Так что если вы периодически видите у своего питомца хвост "трубой", знайте — он вас обожает. А вот быстрое движение хвоста из стороны в сторону — плохой знак. Скорее всего, животное чем-то разозлено.
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