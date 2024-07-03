Почему кошки предпочитают баловаться по ночам: все не просто так

Многие владельцы кошек часто сталкиваются с одной особенностью своих питомцев: животные предпочитают развлекаться по ночам.
Люди же обычно спят ночью.
Разница в "графиках" может вызывать раздражение. Но прежде чем делать выводы, стоит понять, почему кошки ведут себя так.
Это их природное поведение
Надо помнить, что даже у домашних животных их природные инстинкты могут быть ярко выражены. В естественной среде кошки ведут ночной образ жизни.
Именно ночью им легче охотиться и укрываться от врагов. Со временем ваш питомец может "перестроиться".
Пассивность в течение дня
Эксперты подчеркивают, что пассивный образ жизни никому не приносит пользы. Если кошка целый день только ест и спит, то к ночи она может начать шалить.
У питомца накопилось много энергии, которую нужно куда-то девать.
Недостаток игр
Многие замечают, что стоит просто хорошо поиграть с кошкой перед сном, чтобы она устала, и вы могли спокойно отдохнуть.
К тому же это поможет вам укрепить связь с вашим питомцем.
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