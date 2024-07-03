Почему кошки предпочитают баловаться по ночам: все не просто так

Эксперты рассказали, почему кошки предпочитают не спать ночью

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек часто сталкиваются с одной особенностью своих питомцев: животные предпочитают развлекаться по ночам.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Люди же обычно спят ночью.

Разница в "графиках" может вызывать раздражение. Но прежде чем делать выводы, стоит понять, почему кошки ведут себя так.

Почему кошки любят активность ночью

Это их природное поведение

Надо помнить, что даже у домашних животных их природные инстинкты могут быть ярко выражены. В естественной среде кошки ведут ночной образ жизни.

Именно ночью им легче охотиться и укрываться от врагов. Со временем ваш питомец может "перестроиться".

Пассивность в течение дня

Эксперты подчеркивают, что пассивный образ жизни никому не приносит пользы. Если кошка целый день только ест и спит, то к ночи она может начать шалить.

У питомца накопилось много энергии, которую нужно куда-то девать.

Недостаток игр

Многие замечают, что стоит просто хорошо поиграть с кошкой перед сном, чтобы она устала, и вы могли спокойно отдохнуть.

К тому же это поможет вам укрепить связь с вашим питомцем.