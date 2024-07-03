Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боец MMA Рзаев оскорбил россиянина Кулинского
"Москвич 3" против Lada Vesta SW Cross и Haval M6: преимущества и недостатки
Всё о сборе и сушке плодов шиповника для максимальной пользы
"Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" стал настоящим гимном выпускников
Продажи автомобилей LADA в России выросли на 51,5% в первом полугодии 2024 года
Как ковры на кухне создают комфорт и стиль
Стало известно, можно ли гладить уличных кошек
Учёные обнаружили "волшебные палочки" в австралийской пещере
Вам понравится! Знакомим с новой культурой для вашего сада
Почему кошки предпочитают баловаться по ночам: все не просто так

Эксперты рассказали, почему кошки предпочитают не спать ночью

1:12
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек часто сталкиваются с одной особенностью своих питомцев: животные предпочитают развлекаться по ночам.

Эксперты рассказали, почему кошки предпочитают не спать ночью
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 3.0

Люди же обычно спят ночью.

Разница в "графиках" может вызывать раздражение. Но прежде чем делать выводы, стоит понять, почему кошки ведут себя так.

Почему кошки любят активность ночью

Это их природное поведение

Надо помнить, что даже у домашних животных их природные инстинкты могут быть ярко выражены. В естественной среде кошки ведут ночной образ жизни.

Именно ночью им легче охотиться и укрываться от врагов. Со временем ваш питомец может "перестроиться".

Пассивность в течение дня

Эксперты подчеркивают, что пассивный образ жизни никому не приносит пользы. Если кошка целый день только ест и спит, то к ночи она может начать шалить.

У питомца накопилось много энергии, которую нужно куда-то девать.

Недостаток игр

Многие замечают, что стоит просто хорошо поиграть с кошкой перед сном, чтобы она устала, и вы могли спокойно отдохнуть.

К тому же это поможет вам укрепить связь с вашим питомцем.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
Боец MMA Рзаев оскорбил россиянина Кулинского
"Москвич 3" против Lada Vesta SW Cross и Haval M6: преимущества и недостатки
Всё о сборе и сушке плодов шиповника для максимальной пользы
"Прощальный вальс" из фильма "Розыгрыш" стал настоящим гимном выпускников
Продажи автомобилей LADA в России выросли на 51,5% в первом полугодии 2024 года
Как ковры на кухне создают комфорт и стиль
Стало известно, можно ли гладить уличных кошек
Учёные обнаружили "волшебные палочки" в австралийской пещере
Вам понравится! Знакомим с новой культурой для вашего сада
Топ-10 лучших мест для летней рыбалки в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников