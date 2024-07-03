Какие породы собак стоит завести новичку: подойдут для тех, кто ничего не знает о собачьем мире

Многие люди мечтают завести собаку. Однако, некоторые боятся сделать этот шаг, опасаясь, что не справятся.
Особенно это касается тех, кто никогда раньше не был владельцем питомца. Их беспокоит мысль: "А вдруг не получится…"
Этот страх вполне оправдан: человек, никогда не ухаживавший за животными, не хочет брать на себя такую ответственность.
К счастью, существуют породы собак, которые идеально подходят для новичков.
Если вы хотите завести собаку, но не имеете опыта и боитесь дополнительной физической и психологической нагрузки, обратите внимание на следующие породы.
Чихуахуа
Преимущество этой породы в её небольшом размере: собачке будет комфортно даже в малогабаритной квартире.
К тому же, чихуахуа вряд ли станет мешать хозяину и членам его семьи. Они не требуют частых прогулок и большого количества пищи.
Мопс
Собаки этой породы привлекают своей интересной внешностью, умом, игривостью и любовью к хозяину. Мопсы редко доставляют проблемы, и с возрастом становятся всё более спокойными.
Лабрадор
Если вам по душе крупные собаки, рассмотрите вариант с лабрадором. Эти псы славятся спокойствием, уравновешенностью, добротой и послушностью. Кроме того, они отлично ладят с детьми.
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