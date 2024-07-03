Какие породы собак стоит завести новичку: подойдут для тех, кто ничего не знает о собачьем мире

Кинологи назвали породы собак для новичков

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди мечтают завести собаку. Однако, некоторые боятся сделать этот шаг, опасаясь, что не справятся.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Особенно это касается тех, кто никогда раньше не был владельцем питомца. Их беспокоит мысль: "А вдруг не получится…"

Этот страх вполне оправдан: человек, никогда не ухаживавший за животными, не хочет брать на себя такую ответственность.

К счастью, существуют породы собак, которые идеально подходят для новичков.

Если вы хотите завести собаку, но не имеете опыта и боитесь дополнительной физической и психологической нагрузки, обратите внимание на следующие породы.

Чихуахуа

Преимущество этой породы в её небольшом размере: собачке будет комфортно даже в малогабаритной квартире.

К тому же, чихуахуа вряд ли станет мешать хозяину и членам его семьи. Они не требуют частых прогулок и большого количества пищи.

Мопс

Собаки этой породы привлекают своей интересной внешностью, умом, игривостью и любовью к хозяину. Мопсы редко доставляют проблемы, и с возрастом становятся всё более спокойными.

Лабрадор

Если вам по душе крупные собаки, рассмотрите вариант с лабрадором. Эти псы славятся спокойствием, уравновешенностью, добротой и послушностью. Кроме того, они отлично ладят с детьми.