Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что собака стареет: 3 признака
The Drinks Business: вино снижает выживаемость раковых клеток
Цветочный деликатес: что можно, а что нельзя есть из садовых цветов?
Зоозащитник рассказал о возможном местожительстве серийного зоофила из Люберец
Зачем опытные кулинары в маринад для шашлыка добавляют сахар: вы удивитесь
Лариса Гузеева рассказала, как собака повлияла на её жизнь
Врач Кованова: в жару лучше всего утолять жажду питьевой водой
Бывшая жена Бена Аффлека отказалась спасать его нынешний брак
Бредихин: учащение штрафов за отсутствие ОСАГО снизит число ДТП
Тревожные сигналы: как усы кота предупреждают о боли

Как понять, что кот испытывает боль: обратите внимание на положение усов

1:06
Зоосфера » Кошки

Жаль, но наши пушистые друзья не могут говорить. Поэтому они не могут сообщить хозяину о своём недомогании. Да, питомец, испытывающий боль, может начать издавать громкие звуки.

Как понять, что кот испытывает боль: обратите внимание на положение усов
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, CC BY-SA 3.0

Но человек может просто проигнорировать очередное мяуканье или шипение. Кроме того, животное может начать проявлять агрессию или, наоборот, стать вялым.

Подозреваете, что коту больно? Обратите внимание на положение его усов.

Опасное положение усов кота

Сильно напряжённые и торчащие в стороны усы – явный признак того, что питомец испытывает сильную боль.

В этом случае животное срочно нужно отвезти к ветеринару: возможно, оно столкнулось с серьёзной проблемой и нуждается в помощи.

Чуть изогнутые усы также являются плохим знаком. Это означает, что пушистому другу больно, хотя и не так сильно, как в предыдущем случае.

Если же вибриссы свободно висят, хозяин может быть спокоен: животное чувствует себя нормально.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Как понять, что кошка болеет: поможет одно место
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Последние материалы
В Москве "Динамо" открывает сезон "Братским кубком"
Секреты июльского ухода за перцем: как получить богатый урожай
Египет установил новый рекорд по притоку туристов в 7млн
Как ускорить рост ресниц в домашних условиях: практические советы
Певица Анна Седокова отреагировала на критику
Стоимость картофеля в России начнёт снижаться
NHB: австралийские аборигены жгут магические костры более 10 тысяч лет
Мультфильм "Гадкий я 4" выйдет в кинотеатрах России
В "СберАвто" назвали семь тревожных признаков подержанного автомобиля
Врач Лапа: обезвоживание и переедание способны усугубить состояние в жару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников