Тревожные сигналы: как усы кота предупреждают о боли

Жаль, но наши пушистые друзья не могут говорить. Поэтому они не могут сообщить хозяину о своём недомогании. Да, питомец, испытывающий боль, может начать издавать громкие звуки.
Но человек может просто проигнорировать очередное мяуканье или шипение. Кроме того, животное может начать проявлять агрессию или, наоборот, стать вялым.
Подозреваете, что коту больно? Обратите внимание на положение его усов.
Опасное положение усов кота
Сильно напряжённые и торчащие в стороны усы – явный признак того, что питомец испытывает сильную боль.
В этом случае животное срочно нужно отвезти к ветеринару: возможно, оно столкнулось с серьёзной проблемой и нуждается в помощи.
Чуть изогнутые усы также являются плохим знаком. Это означает, что пушистому другу больно, хотя и не так сильно, как в предыдущем случае.
Если же вибриссы свободно висят, хозяин может быть спокоен: животное чувствует себя нормально.
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