Рычание и агрессия: узнайте, что стоит за этим и как помочь псу

Почему собака может рычать на хозяина: эксперты назвали основные причины

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые владельцы собак могут столкнуться с проблемами нежелательного поведения своего питомца.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence, CC BY 4.0

Например, пёс может рычать на своего хозяина.

Правильное понимание причин такой агрессии поможет избавиться от этой нежелательной привычки.

Почему собака рычит

Защита ресурсов и имущества

Некоторые животные очень ревностно относятся к своим вещам — игрушкам, мискам, еде. Они считают, что должны защищать свое имущество от любых посягательств. Эксперты полагают, что такое поведение естественно для собак, особенно если они привыкли доминировать в доме.

Чтобы избавиться от агрессии, нужно объяснить питомцу, что он не является "вожаком стаи". Обучение следует проводить медленно и методично, чтобы добиться хороших результатов.

Болезнь

Если собака испытывает боль, она не всегда способна контролировать свои эмоции. Важно обратить внимание на другие симптомы.

Если питомец выглядит вялым, слабым, отказывается от еды и воды, лучше показать его ветеринару. В таких случаях агрессия не является основной проблемой: как только собака почувствует себя лучше, нежелательное поведение исчезнет.

Взрослое животное

Если вы взяли взрослого пса, стоит учитывать его прошлое. Если животное били, наказывали и унижали, его поведение может быть проблематичным в начале.

Важно понимать, что собаке нужно время для адаптации в нормальной обстановке. После этого можно приступать к дрессировке.