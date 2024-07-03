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О чем говорит поза, в которой уснул кот: не помешает выяснить

Ветеринары рассказали, о чем говорит поза сна у кошки

1:33
Зоосфера » Кошки

Никто не спорит с тем, что каждая кошка уникальна, и порой её поза во сне может свидетельствовать о том, что животное либо видело кого-то в таком положении, либо просто нашло его удобным.

Ветеринары рассказали, о чем говорит поза сна у кошки
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Однако, нельзя отрицать и тот факт, что существуют общие характерные позы, которые могут стать сигналом для внимательного хозяина о настроении или состоянии его питомца.

Кошка спит, свернувшись клубком и обернув хвост вокруг себя. Дикие кошки спят в такой позе, чтобы сохранить тепло и оставаться менее заметными для хищников. Таким образом, это положение естественно и для домашних кошек, которые также используют его для согрева.

Кошка спит на боку, вытянувшись в полный рост, с лапами вперед. Это указывает на то, что питомцу комфортно и он расслаблен. Такое поведение может также означать, что кошке жарко, но чаще всего оно свидетельствует о расслабленности и покое.

Кошка спит в укромном, тесном месте. Когда кот спит в коробке, шкафу или другом укромном местечке, он чувствует себя защищённым. В дикой природе кошки прячутся в укрытиях для безопасности, и эта привычка сохраняется у домашних кошек.

Кошка спит на спине (или на боку с открытым животом). Поскольку живот является самой уязвимой частью тела животного, если кот открывает его во сне, это значит, что ему сейчас комфортно и спокойно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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