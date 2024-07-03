Как успокоить кошку: причины страха перед пылесосом и решения

Почему кошки боятся пылесоса: половина людей не знает правильного ответа

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для многих владельцев кошек уборка с пылесосом становится настоящей проблемой.

Фото: Own work by Beam centraal stofzuigsystemen b.v., CC BY-SA 4.0

Некоторые коты при виде пылесоса испытывают сильный страх. Давайте разберёмся, почему кошки боятся пылесоса и что можно с этим сделать.

Почему кошка боится пылесоса

Первая и главная причина — это шум, который издает пылесос. Кошки не переносят резких громких звуков.

Вторая причина — негативные ассоциации. Даже если ваша кошка обычно не пугливая, но когда-то её напугали пылесосом, она будет бояться его постоянно. Также важно понимать, что для питомца использование пылесоса — это нарушение личных границ.

С точки зрения кошки пылесос — огромный монстр, который преследует её по всей квартире.

Что делать

Отучить кошку бояться пылесоса сложно, но можно минимизировать проблему.

Например, отличным решением станет приобретение робота-пылесоса. Такие устройства производят гораздо меньше шума, и кошке будет проще привыкнуть.

Также можно на время уборки отнести кошку в другую комнату и дать ей какое-нибудь лакомство. Главное — никогда не включайте пылесос, когда питомец спит, и не направляйте устройство в его сторону.