Как успокоить кошку: причины страха перед пылесосом и решения

Для многих владельцев кошек уборка с пылесосом становится настоящей проблемой.
Некоторые коты при виде пылесоса испытывают сильный страх. Давайте разберёмся, почему кошки боятся пылесоса и что можно с этим сделать.
Почему кошка боится пылесоса
Первая и главная причина — это шум, который издает пылесос. Кошки не переносят резких громких звуков.
Вторая причина — негативные ассоциации. Даже если ваша кошка обычно не пугливая, но когда-то её напугали пылесосом, она будет бояться его постоянно. Также важно понимать, что для питомца использование пылесоса — это нарушение личных границ.
С точки зрения кошки пылесос — огромный монстр, который преследует её по всей квартире.
Что делать
Отучить кошку бояться пылесоса сложно, но можно минимизировать проблему.
Например, отличным решением станет приобретение робота-пылесоса. Такие устройства производят гораздо меньше шума, и кошке будет проще привыкнуть.
Также можно на время уборки отнести кошку в другую комнату и дать ей какое-нибудь лакомство. Главное — никогда не включайте пылесос, когда питомец спит, и не направляйте устройство в его сторону.
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