Почему кошки так любят лежать на вещах: ответ не так прост

Некоторым владельцам кошек может казаться, что их питомцы намеренно выбирают для отдыха вещи, случайно оставленные на стуле или выпавшие из комода.
О том, как сильно кошки любят проводить время в шкафу, можно даже не упоминать.
Попробуем разобраться, почему одежда так привлекает пушистых любимцев.
Первой причиной, вероятно, является запах — конечно же, любимого хозяина.
Когда кошка растягивается на его вещах, она будто бы получает дополнительное подтверждение любви и принятия в семье. Особенно ценны для нее только что постиранные вещи, так как кот хочет как можно скорее обозначить их "принадлежность", оставив на них свою шерсть и запах.
Кроме того, важны тактильные ощущения — ощущения от прикосновения к плотному хлопку лежанки не сравнятся с теми, которые возникают, когда лапки касаются шелка или ангоры.
И, конечно, кошке иногда хочется почувствовать уют и тепло, которые она находит, зарывшись в свитер или палантин.
Также не стоит забывать о желании кота привлечь внимание человека — ведь тот обязательно подойдет, чтобы переместить его на другое, более подходящее для сна место.
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