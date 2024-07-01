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Почему кошки так любят лежать на вещах: ответ не так прост

Стало известно, почему кошки любят лежать на вещах

1:15
Зоосфера » Кошки

Некоторым владельцам кошек может казаться, что их питомцы намеренно выбирают для отдыха вещи, случайно оставленные на стуле или выпавшие из комода.

Стало известно, почему кошки любят лежать на вещах
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, CC BY-SA 3.0

О том, как сильно кошки любят проводить время в шкафу, можно даже не упоминать.

Попробуем разобраться, почему одежда так привлекает пушистых любимцев.

Первой причиной, вероятно, является запах — конечно же, любимого хозяина.

Когда кошка растягивается на его вещах, она будто бы получает дополнительное подтверждение любви и принятия в семье. Особенно ценны для нее только что постиранные вещи, так как кот хочет как можно скорее обозначить их "принадлежность", оставив на них свою шерсть и запах.

Кроме того, важны тактильные ощущения — ощущения от прикосновения к плотному хлопку лежанки не сравнятся с теми, которые возникают, когда лапки касаются шелка или ангоры.

И, конечно, кошке иногда хочется почувствовать уют и тепло, которые она находит, зарывшись в свитер или палантин.

Также не стоит забывать о желании кота привлечь внимание человека — ведь тот обязательно подойдет, чтобы переместить его на другое, более подходящее для сна место.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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