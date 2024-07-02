Как развеселить грустную собаку: не устоит даже самый угрюмый пёс

Кинологи рассказали, как развеселить собаку

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда наш любимый питомец вдруг становится грустным и вялым, это всегда вызывает беспокойство у владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, CC BY-SA 3.0

Давайте рассмотрим основные причины, по которым собака может грустить, и узнаем, как помочь ей справиться с этим состоянием.

Оказывается, факторов, вызывающих грусть у собаки, достаточно много.

Это состояние может быть связано с проблемами со здоровьем, одиночеством и скукой, страхом и стрессом, недостатком внимания со стороны хозяина, а также несбалансированным, скудным и невкусным питанием.

Маленькие щенки часто грустят из-за расставания с матерью, тогда как взрослые собаки могут испытывать меланхолию, если им приходится прощаться с другими дорогими их сердцу животными и людьми.

Дальнейшие действия владельца собаки должны зависеть от причины ее грусти.

Если основной причиной является недостаток внимания, ласки и игр, эту проблему можно решить немедленно. Проведите вечер вместе — прогуляйтесь в парке, поиграйте с собакой, разрешите ей поплавать в водоеме в летний период. Не забудьте приобрести новые игрушки для вашего питомца.

Проблема одиночества может быть решена заведением второго питомца: если ваша собака не охотничья, вы можете выбрать шиншиллу, крысу или другого зверька.

Не экономьте на питании собаки и не давайте ей объедки со стола. Специальные лакомства из зоомагазина или сделанные своими руками порадуют вашего питомца.

И, конечно, обратитесь к ветеринару, чтобы выяснить, нет ли у вашего любимца проблем со здоровьем, вызывающих его грусть.

Если специалист установил, что животное полностью здорово, попробуйте обратиться к зоопсихологу, который поможет разобраться с душевными и поведенческими проблемами и научит вас лучше понимать вашего питомца.