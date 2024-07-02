Что делать при встрече со стаей бродячих собак: ответил кинолог

Кинологи рассказали, как вести себя со стаей бродячих собак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не каждый знает, что делать при встрече с бродячими собаками, но все понимают, чем это может обернуться.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

В такой ситуации любые средства для защиты хороши, но прежде чем доходить до крайностей, важно знать, как правильно себя вести.

"Во-первых, эксперт советует обезопасить детей, чтобы избежать встреч с бродячими собаками, и спланировать их маршрут. Особенно это касается родителей, которые должны выбрать для детей наиболее безопасный путь до школы или по городу", — сказал кинолог Александр Малиновский.

Что нужно делать

Во-первых, старайтесь сохранять спокойствие и вести себя уверенно. Не следует провоцировать животных на агрессию. Во-вторых, повернитесь спиной к любой стене и защитите себя спереди сумкой, рюкзаком или другим предметом, который собака может схватить.

В-третьих, после принятия оборонительной позиции, зовите на помощь.

Также можно использовать перцовый баллончик, хотя он не гарантирует полную защиту.

Самое главное — вести себя "как хищник, а не как добыча", подчеркнул эксперт.