Что делать при встрече со стаей бродячих собак: ответил кинолог

Не каждый знает, что делать при встрече с бродячими собаками, но все понимают, чем это может обернуться.
В такой ситуации любые средства для защиты хороши, но прежде чем доходить до крайностей, важно знать, как правильно себя вести.
"Во-первых, эксперт советует обезопасить детей, чтобы избежать встреч с бродячими собаками, и спланировать их маршрут. Особенно это касается родителей, которые должны выбрать для детей наиболее безопасный путь до школы или по городу", — сказал кинолог Александр Малиновский.
Что нужно делать
Во-первых, старайтесь сохранять спокойствие и вести себя уверенно. Не следует провоцировать животных на агрессию. Во-вторых, повернитесь спиной к любой стене и защитите себя спереди сумкой, рюкзаком или другим предметом, который собака может схватить.
В-третьих, после принятия оборонительной позиции, зовите на помощь.
Также можно использовать перцовый баллончик, хотя он не гарантирует полную защиту.
Самое главное — вести себя "как хищник, а не как добыча", подчеркнул эксперт.
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