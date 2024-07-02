Из какой крупы лучше варить кашу для собак: советы ветеринаров

Некоторые люди считают, что натуральная пища для собак предпочтительнее сухих кормов, что вызывает много споров. Однако важнее определить, какая крупа лучше подходит для варки каши, часто присутствующей в рационе собаки.
Эксперты объяснили, какие крупы или каши можно включать в собачий рацион.
Главное для тех, кто готовит для своих питомцев самостоятельно, — убедиться, что пища содержит достаточное количество клетчатки и углеводов, а также витамины и микроэлементы. Но даже в этом случае каша должна составлять лишь 25-40% от общего рациона собаки.
Гречка
Содержит магний, железо, кальций, калий, белки, витамины группы В и Е. Улучшает работу нервной и кровеносной систем, укрепляет кости и помогает контролировать вес.
Рис
Источник витамина В, цинка, железа, калия, кальция и магния. Полезен для сердца, нервной и мочеполовой систем, сосудов и костей, но может вызвать запор. Можно смешивать гречку и рис в пропорции 1:1 и подавать с мясом или овощами.
Геркулес
Полезен, но может вызвать аллергию. Более безопасна овсянка, содержащая жиры, аминокислоты и белки.
Из рациона следует исключить кукурузную кашу, которая плохо усваивается и может обострить хронические заболевания ЖКТ. Также не рекомендуется кормить собак перловкой, пшёнкой, бобовыми культурами, манной крупой и всеми крупами быстрого приготовления.
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