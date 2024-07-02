Из какой крупы лучше варить кашу для собак: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, из какой крупы лучше варить кашу для собак

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые люди считают, что натуральная пища для собак предпочтительнее сухих кормов, что вызывает много споров. Однако важнее определить, какая крупа лучше подходит для варки каши, часто присутствующей в рационе собаки.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Эксперты объяснили, какие крупы или каши можно включать в собачий рацион.

Главное для тех, кто готовит для своих питомцев самостоятельно, — убедиться, что пища содержит достаточное количество клетчатки и углеводов, а также витамины и микроэлементы. Но даже в этом случае каша должна составлять лишь 25-40% от общего рациона собаки.

Какие крупы подходят для собак

Гречка

Содержит магний, железо, кальций, калий, белки, витамины группы В и Е. Улучшает работу нервной и кровеносной систем, укрепляет кости и помогает контролировать вес.

Рис

Источник витамина В, цинка, железа, калия, кальция и магния. Полезен для сердца, нервной и мочеполовой систем, сосудов и костей, но может вызвать запор. Можно смешивать гречку и рис в пропорции 1:1 и подавать с мясом или овощами.

Геркулес

Полезен, но может вызвать аллергию. Более безопасна овсянка, содержащая жиры, аминокислоты и белки.

Какие крупы нельзя давать собакам

Из рациона следует исключить кукурузную кашу, которая плохо усваивается и может обострить хронические заболевания ЖКТ. Также не рекомендуется кормить собак перловкой, пшёнкой, бобовыми культурами, манной крупой и всеми крупами быстрого приготовления.