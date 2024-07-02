Как приручить взрослую кошку: советы для тех, кто взял домой животное "в возрасте"

Эксперты рассказали, как приручить взрослую кошку

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы стали хозяином взрослой кошки, важно подходить к ней с осторожностью. В начале контакта лучше проявлять равнодушие, будто бы вы не замечаете её. Считается, что такой подход помогает кошке самой подойти к вам в течение короткого времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Jörg Hellwig, CC BY-SA 3.0

Лучше всего общаться с кошкой спокойным и тихим голосом. Важно дать ей возможность обнюхать вас, чтобы после этого она могла сделать свои выводы.

Если после такого знакомства кошка отходит в сторону и сидит тихо, это означает, что она вас приняла и готова терпеть ваше присутствие. Ещё лучше, если после знакомства кошка прыгает к вам на руки, трется головой и мурлычет громко — это признак того, что она считает вас своим другом.

Для продолжения дружественного взаимодействия полезно знать особенности её поведения. Например, если ваш кот взрослый бешено крутит кончиком хвоста, это может означать, что он раздражён, и в такой момент лучше не беспокоить его. То же самое стоит делать, если ранее ласковая кошка начала издавать звуки, напоминающие рычание — это признак того, что она не настроена на игры в данный момент.