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Знакомьтесь — бинтуронг: не мишка и не кошечка, но тоже очень милый

Во всём мире набирает популярность экзотический питомец — бинтуронг

Зоосфера

Бинтуронги — очаровательные создания, напоминающие смесь кота и медведя. У них небольшие приземистые лапы и длинный хвост, а их тело может достигать метровой длины. Масса тела варьируется от 9 до 14 кг, но в отдельных случаях может достигать и 20 кг.

Во всём мире набирает популярность экзотический питомец — бинтуронг
Фото: flickr.com by Теерават Сангпракарн, CC BY 2.0

Эти зверьки обитают в Юго-Восточной Азии, в тропических лесах. Они предпочитают жить на деревьях и слегка неуклюжи как медведи. Их повадки напоминают кошачьи, и они любят урчать, когда довольны. Если почесать бинтуронга за ушками, он начнёт издавать звуки, похожие на кошачье мурлыканье.

Шерсть у бинтуронга средней жёсткости и очень длинная, особенно на хвосте. Тем не менее гладить его приятно, и он может даже фыркать от удовольствия. Любит, когда ему чешут пузико.

В рацион бинтуронга входят грызуны, птицы, их яйца, инжир, фрукты и насекомые. Они живут достаточно долго, под человеческой опекой — до 25 лет.

Бинтуронг — очень милый и не боится людей, поэтому его легко приручить к рукам, порой даже легче, чем собаку или кошку. За это он снискал роль любимца у многих любителей животных.

Однако, несмотря на свою милоту, зверёк имеет свои особенности, которые могут создать проблемы при содержании его в квартире. И дело не только в том, что он может царапать мебель и портить человеческое жильё.

Во-первых, это запах. Периодически сильная мускусная вонь может стоять на всю квартиру. Во-вторых, туалет для него — весь дом, а приучить зверька к лотку как котёнка практически невозможно.

Видимо, поэтому бинтуронги не так распространены в квартирах, как собаки или кошки. А жаль, ведь во всём остальном — это идеальный домашний зверь.

В России встречаются предложения о продаже этого животного от 300 до 800 тысяч рублей, но достать его очень проблематично.

Смешной бинтуронг
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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