Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день: ответ кинолога удивит

Среди любителей собак сложилось мнение, что чем крупнее питомец, тем больше с ним забот. Наоборот, мелкие породы требуют меньше внимания и ухода.
Можно предположить, что именно из-за этого мифа многие считают, что миниатюрных собачек не обязательно выгуливать каждый день.
Однако кинологи утверждают обратное. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчёркивает, что любая собака, независимо от размера, нуждается в прогулках. Рассказывая об этом в интервью РИАМО, он развенчивает мифы, существующие вокруг маленьких питомцев.
Владимир Голубев отмечает, что пренебрежение потребностями собаки является не только ошибочным, но и вредным для её здоровья, как физического, так и психологического.
Что касается распространённого заблуждения о том, что маленьким собакам не нужны прогулки, Владимир Голубев подчёркивает, что это неверное утверждение.
На самом деле, миниатюрным породам требуется не меньше внимания, чем крупным собакам. Это особенно актуально в холодное время года, когда перед выходом на улицу собаку приходится одевать.
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