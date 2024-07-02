Правда ли, что собак мелких пород можно выгуливать не каждый день: ответ кинолога удивит

Кинологи обсудили один из мифов о собаках

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Среди любителей собак сложилось мнение, что чем крупнее питомец, тем больше с ним забот. Наоборот, мелкие породы требуют меньше внимания и ухода.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Можно предположить, что именно из-за этого мифа многие считают, что миниатюрных собачек не обязательно выгуливать каждый день.

Однако кинологи утверждают обратное. Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчёркивает, что любая собака, независимо от размера, нуждается в прогулках. Рассказывая об этом в интервью РИАМО, он развенчивает мифы, существующие вокруг маленьких питомцев.

Владимир Голубев отмечает, что пренебрежение потребностями собаки является не только ошибочным, но и вредным для её здоровья, как физического, так и психологического.

Что касается распространённого заблуждения о том, что маленьким собакам не нужны прогулки, Владимир Голубев подчёркивает, что это неверное утверждение.

На самом деле, миниатюрным породам требуется не меньше внимания, чем крупным собакам. Это особенно актуально в холодное время года, когда перед выходом на улицу собаку приходится одевать.