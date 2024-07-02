Почему кошка начала прятаться от хозяина: ответ экспертов

Недавно кошка проявляла активность и старалась чаще общаться с хозяином, а теперь предпочитает прятаться?
Это вызывает беспокойство. Вероятно, питомец не играет в прятки.
Похоже, что животное хочет оставаться незамеченным, поэтому ищет укромные места в квартире.
Почему кошка так ведет себя? Есть одно возможное объяснение.
Если питомец внезапно стал избегать общения с людьми, возможно, он испытывает дискомфорт или боль. Когда кошка чувствует себя уязвимой из-за проблем, связанных со здоровьем, поиск укромных мест становится естественной реакцией.
Такое поведение легко объяснить: животное пытается скрыться, чтобы не привлекать внимание, включая потенциальных противников.
Для подтверждения того, что кошке действительно неудобно из-за проблем со здоровьем, следует обратить внимание на другие признаки болезни.
Например, кошка может чаще мурлыкать или мяукать, принимать странные позы при лежании, а также часто и долго вылизываться.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.