Почему кошка начала прятаться от хозяина: ответ экспертов

Эксперты рассказали, почему кошка начала прятаться от хозяина

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Недавно кошка проявляла активность и старалась чаще общаться с хозяином, а теперь предпочитает прятаться?

Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Это вызывает беспокойство. Вероятно, питомец не играет в прятки.

Похоже, что животное хочет оставаться незамеченным, поэтому ищет укромные места в квартире.

Почему кошка так ведет себя? Есть одно возможное объяснение.

Если питомец внезапно стал избегать общения с людьми, возможно, он испытывает дискомфорт или боль. Когда кошка чувствует себя уязвимой из-за проблем, связанных со здоровьем, поиск укромных мест становится естественной реакцией.

Такое поведение легко объяснить: животное пытается скрыться, чтобы не привлекать внимание, включая потенциальных противников.

Для подтверждения того, что кошке действительно неудобно из-за проблем со здоровьем, следует обратить внимание на другие признаки болезни.

Например, кошка может чаще мурлыкать или мяукать, принимать странные позы при лежании, а также часто и долго вылизываться.