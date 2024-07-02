Как собаки на самом деле реагируют на окружающий мир: отвечают учёные

Учёные рассказали, как собаки реагируют на окружающий мир

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы задаются вопросом, как собаки воспринимают людей и мир вокруг себя. Чувствуют ли они себя одиноко во время прогулки или когда никого нет дома?

Фото: flickr.com by philhearing, CC BY 2.0

Учёные считают, что для собак важнее не сам объект, а их взаимодействие с ним. В ходе эксперимента собакам показывали видео с движущимися объектами, в то время как животные, находясь в аппарате МРТ, сканировались на активность мозга. Результаты показали, что собаки значительно откликались на действия объектов, а не просто на их присутствие.

Это говорит о том, что для собак важно не только присутствие хозяина, но и активное взаимодействие с ними. Если ваша собака кажется грустной, возможно, ей просто нужно немного внимания и игр.