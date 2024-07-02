Как понять, что кошка болеет: поможет одно место

Ветеринары рассказали, как понять, что кошка болеет

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошачий нос является своеобразным показателем здоровья питомца. Его состояние сигнализирует о том, что кот может быть болен, испытывать обезвоживание или чувствовать недомогание.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Однако не стоит сразу паниковать, если ваш питомец подошел к вам с сухим и тёплым носом.

Специалисты объясняют, что состояние кошачьего носа может рассказать о его общем здоровье.

Если питомец здоров, его нос обычно влажный и прохладный.

Даже сухой нос может быть нормой, особенно если в доме сухой воздух. Главное, чтобы не было выделений из носа.

Если ваш питомец болен, у него может быть насморк или другие симптомы.

Прозрачные выделения могут быть нормальными, но только если нет других признаков, таких как чихание, кашель или хрипы.

Если нос сухой и без выделений, это может быть признаком обезвоживания или повышенной температуры тела. Учтите, что ваш кот может просто перегреться у батареи.

Появление желтоватого оттенка на носу может свидетельствовать об анемии.

Не стоит самостоятельно лечить питомца. Важно обратиться к ветеринару для профессиональной консультации и лечения.