Как правильно чистить глаза собаке: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, как правильно чистить глаза собаке

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У собак периодически появляются коричневые выделения в углах глаз, известные как слёзные пятна. Иногда они могут даже образовывать корку. Важно знать, как их правильно чистить.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Почему возникают слёзные пятна? Это обычный физиологический процесс. У собак с плоскими мордами выделения могут быть более заметными, но это не представляет серьёзной угрозы.

Как правильно чистить слёзные пятна? Достаточно использовать ватный диск или салфетку, смоченные тёплой водой. Осторожно очищайте область, чтобы не повредить кожу.

Как часто следует производить чистку? Обычно это достаточно делать 1-2 раза в неделю. Если вы замечаете, что выделения становятся слишком частыми или обильными, стоит обратиться к ветеринару.

На что могут указывать обильные выделения слёзной жидкости? Они могут быть признаком проблем со здоровьем, таких как инфекции, аллергии или раздражения. Для точного диагноза и назначения лечения обязательно нужно обратиться к ветеринару.