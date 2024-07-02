Какую собаку завести, чтобы всем было комфортно

Кинологи назвали комфортные породы собак

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В большинстве случаев люди выбирают для квартир собак небольших пород.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Хотя и большие собаки популярны, далеко не все готовы к уходу за такими крупными питомцами.

Именно поэтому многие предпочитают небольшие породы.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Вот несколько пород, которые могут вам понравиться:

Бишон-фризе — кудрявый и красивый пёс с выразительными глазами, чья белая шерсть радует взгляд.

Мальтийская болонка — ещё один представитель с белоснежной шерстью и выразительными тёмными глазами.

Французский бульдог — небольшие коренастые животные с короткой шерстью.

Йоркширский терьер — не только милые, но и отлично поддающиеся дрессировке собаки, которые нуждаются в ежедневных прогулках.

Китайская хохлатая — подходит для содержания в квартире, однако зимой потребует одежды.

Эти породы идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему компактному размеру и хорошему характеру.