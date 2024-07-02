Какую собаку завести, чтобы всем было комфортно

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Кинологи назвали комфортные породы собак

1:05
Зоосфера » Собаки

В большинстве случаев люди выбирают для квартир собак небольших пород.

Кинологи назвали комфортные породы собак
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Хотя и большие собаки популярны, далеко не все готовы к уходу за такими крупными питомцами.

Именно поэтому многие предпочитают небольшие породы.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Вот несколько пород, которые могут вам понравиться:

  • Бишон-фризе — кудрявый и красивый пёс с выразительными глазами, чья белая шерсть радует взгляд.
  • Мальтийская болонка — ещё один представитель с белоснежной шерстью и выразительными тёмными глазами.
  • Французский бульдог — небольшие коренастые животные с короткой шерстью.
  • Йоркширский терьер — не только милые, но и отлично поддающиеся дрессировке собаки, которые нуждаются в ежедневных прогулках.
  • Китайская хохлатая — подходит для содержания в квартире, однако зимой потребует одежды.

Эти породы идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему компактному размеру и хорошему характеру.

Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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