Какую собаку завести, чтобы всем было комфортно

В большинстве случаев люди выбирают для квартир собак небольших пород.
Хотя и большие собаки популярны, далеко не все готовы к уходу за такими крупными питомцами.
Именно поэтому многие предпочитают небольшие породы.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
Вот несколько пород, которые могут вам понравиться:
Эти породы идеально подходят для жизни в квартире благодаря своему компактному размеру и хорошему характеру.
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