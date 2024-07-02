Почему кошка мяукает перед закрытой дверью: не просто так

Эксперты ответили, почему кошка мяукает перед закрытой дверью

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Это типичная ситуация, когда хозяин уходит в ванную или закрывает дверь перед сном, оставляя кота снаружи.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Питомец часто начинает мяукать под дверью или царапать её. Учёные утверждают, что такие действия кошек не являются проявлением вредности, а имеют понятные причины.

Страх. Исследования показывают, что животные могут быть беспокойны или испуганы. Они могут реагировать на звуки, которые слышат благодаря своему чувствительному слуху, и пытаются предупредить хозяина о потенциальной опасности.

Территориальность. Для кошек дом их обитания — это их территория, и они ценят свободный доступ ко всем её уголкам в любое удобное для них время.

Скука. Некоторым кошкам просто становится скучно, и они ищут внимания или развлечения.

Но даже когда дверь открывается, питомец не всегда входит в комнату. Эксперты советуют рассматривать такие моменты как приглашение кошке находиться рядом с вами, а не просто войти в комнату.