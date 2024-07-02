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Самые чистоплотные: названы породы собак, которые никак не назовёшь грязнулями

Кинологи назвали породы собак, которые считаются самыми чистоплотными

1:40
Зоосфера » Собаки

Если вы думаете, что невозможно содержать собаку в доме и поддерживать чистоту, вы сильно ошибаетесь.

Кинологи назвали породы собак, которые считаются самыми чистоплотными
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Некоторые четвероногие друзья настолько аккуратны, что ухаживают за собой почти как кошки. Позвольте представить вам несколько таких удивительных собак.

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьеры считаются одними из самых чистоплотных пород. Их уникальная шерсть почти не линяет, а сами они легко поддаются дрессировке, поэтому у вас не возникнет проблем с разбросанной шерстью и погрызенной мебелью.

Эти собаки, напоминающие маленьких овечек, станут отличными компаньонами для тех, кто не хочет тратить много времени на уход за питомцем. Однако помните, что шерсть бедлингтонов быстро растет, и её нужно стричь каждые два месяца.

Чау-чау

Чау-чау — пушистые собаки, которые очень заботятся о чистоте вокруг себя. Они не грызут мебель и обувь, не портят стены, и их запах минимален. Благодаря особенностям шерсти, чау-чау не требуют частого мытья и расчесывания. Ветеринары рекомендуют купать их всего 2-3 раза в год, а вычёсывать — раз в неделю.

Басенджи

Эти короткошерстные собаки ухаживают за собой самостоятельно. Они любят поддерживать чистоту и не требуют особого внимания со стороны хозяина.

В отличие от большинства собак, мокрая шерсть басенджи не издает характерного запаха. Тем не менее, владельцу следует раз в неделю проводить по шерсти басенджи специальной перчаткой, чтобы удалить выпавшие волоски.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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