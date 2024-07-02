Как вести себя, когда в доме появляется кошка: обязательно всем

Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

После появления кота или кошки в доме, питомец становится центром внимания для всех членов семьи.

Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Эксперты рекомендуют дать животному время на адаптацию и освоение. Стресс может затянуть процесс привыкания к новому месту.

Рассмотрим, чего нельзя делать в первые дни после появления кошки в доме.

Купать кошку

Это спорный момент: если животное пришло с улицы и у него есть паразиты, обработка необходима. В остальных случаях можно отложить купание на несколько дней. Для большинства котов, особенно взрослых, купание — это сильный стресс.

Ругать и наказывать

Первое время животное может привыкать к лотку и оставлять свои "следы" где попало. Не следует за это ругать и наказывать кошку. Это же касается порчи мебели, ковров, обоев и других предметов. Лучше приобрести когтеточку и использовать отпугивающие спреи.

Дети

Маленькие дети, пытаясь погладить или пожалеть животное, могут причинить ему боль, напугать или вызвать нервный тик. Испуганный питомец будет прятаться, бояться криков и резких движений. Не оставляйте их наедине.

Спать в кровати

Не стоит брать животное спать с собой на подушку или в постель. К хорошему они привыкают быстро, поэтому лучше сразу обозначить границы и показать, где чьё место в доме.