Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Росгидромет и Метео: экстремальная жара будет приходить волнами
Как вести себя, когда в доме появляется кошка: обязательно всем

Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка

1:28
Зоосфера » Кошки

После появления кота или кошки в доме, питомец становится центром внимания для всех членов семьи.

Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

Эксперты рекомендуют дать животному время на адаптацию и освоение. Стресс может затянуть процесс привыкания к новому месту.

Рассмотрим, чего нельзя делать в первые дни после появления кошки в доме.

Купать кошку

Это спорный момент: если животное пришло с улицы и у него есть паразиты, обработка необходима. В остальных случаях можно отложить купание на несколько дней. Для большинства котов, особенно взрослых, купание — это сильный стресс.

Ругать и наказывать

Первое время животное может привыкать к лотку и оставлять свои "следы" где попало. Не следует за это ругать и наказывать кошку. Это же касается порчи мебели, ковров, обоев и других предметов. Лучше приобрести когтеточку и использовать отпугивающие спреи.

Дети

Маленькие дети, пытаясь погладить или пожалеть животное, могут причинить ему боль, напугать или вызвать нервный тик. Испуганный питомец будет прятаться, бояться криков и резких движений. Не оставляйте их наедине.

Спать в кровати

Не стоит брать животное спать с собой на подушку или в постель. К хорошему они привыкают быстро, поэтому лучше сразу обозначить границы и показать, где чьё место в доме.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Росгидромет и Метео: экстремальная жара будет приходить волнами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников