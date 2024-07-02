Как понять собаку: основные способы

Кинологи рассказали, как понять собаку

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцам домашних животных иногда приходится приложить усилия, чтобы наладить взаимопонимание с питомцем.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Эксперты советуют уделять больше внимания языку тела и поведению домашних животных. Например, собаки могут многое сказать хозяину, не только виляя хвостом.

Рассмотрим признаки, по которым можно определить, что собака счастлива.

Во-первых, хороший аппетит

Если пес хорошо ест, это значит, что хозяин соблюдает режим дня, следит за рационом питомца и иногда балует его чем-то полезным.

Наоборот, если у собаки нет аппетита, необходимо не только обратиться к ветеринару, но и пересмотреть условия содержания животного.

Во-вторых, как собака спит

Пес может прийти ночью к спящему хозяину и лечь рядом.

Этот жест можно трактовать по-разному, но любящий питомец таким образом выражает благодарность за заботу.

Так он может защищать хозяина во сне или ему просто нравится быть рядом и ощущать его присутствие.

В-третьих, взгляд

Считается, что смотреть собаке в глаза — не самая лучшая идея. Животные могут расценить это как попытку доминирования или подготовки к нападению.

Однако, пристальный взгляд собаки на хозяина имеет совершенно другое значение. Скорее всего, пес выражает свою радость и удовольствие от присутствия хозяина.

В-четвертых, виляющий хвост

Это общеизвестный признак радости и счастья, который никогда не обманывает.