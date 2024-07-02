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Можно ли кормить кошку сметаной: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку сметаной

1:10
Зоосфера » Кошки

Ни одна нормальная кошка не откажется от молочных продуктов. Животные с удовольствием пьют молоко и едят сметану.

Ветеринары ответили, можно ли кормить кошку сметаной
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Однако это не всегда полезно для их здоровья. В некоторых случаях сметана может вызвать проблемы со здоровьем.

Эксперты считают, что кошек можно кормить сметаной, но делать это нужно осторожно.

Польза сметаны для кошек

Сметана, как и любой натуральный продукт, полезна.

Она содержит необходимые для здоровья белки, аминокислоты, витамины, питательные вещества и микроэлементы. В частности, она богата кальцием, который полезен для костей.

Будьте осторожны!

Однако у сметаны, особенно домашней, есть один недостаток — высокая жирность. Даже магазинная сметана с жирностью 15 % считается вредной для домашних животных.

Если часто угощать питомцев сметаной, у них могут возникнуть проблемы с печенью, поджелудочной железой или пищеварением.

Поэтому котятам можно давать не более двух чайных ложек сметаны в день, а взрослым кошкам — не более 70 граммов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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