Можно ли кормить кошку сметаной: ответ ветеринаров

Ни одна нормальная кошка не откажется от молочных продуктов. Животные с удовольствием пьют молоко и едят сметану.
Однако это не всегда полезно для их здоровья. В некоторых случаях сметана может вызвать проблемы со здоровьем.
Эксперты считают, что кошек можно кормить сметаной, но делать это нужно осторожно.
Польза сметаны для кошек
Сметана, как и любой натуральный продукт, полезна.
Она содержит необходимые для здоровья белки, аминокислоты, витамины, питательные вещества и микроэлементы. В частности, она богата кальцием, который полезен для костей.
Будьте осторожны!
Однако у сметаны, особенно домашней, есть один недостаток — высокая жирность. Даже магазинная сметана с жирностью 15 % считается вредной для домашних животных.
Если часто угощать питомцев сметаной, у них могут возникнуть проблемы с печенью, поджелудочной железой или пищеварением.
Поэтому котятам можно давать не более двух чайных ложек сметаны в день, а взрослым кошкам — не более 70 граммов.
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